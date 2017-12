«Ich bin auf dem Platz sehr ruhig und lasse mich nicht schnell irritieren von den Spielern», beschreibt Gullo seinen Stil. Der Schutz der Spieler stehe für ihn an oberster Stelle. «Schliesslich sind wir alle keine Profis und müssen am nächsten Tag wieder zur Arbeit.» Er versucht deshalb, möglichst vorausschauend und beruhigend zu pfeifen, damit sich die Gemüter gar nicht erst erhitzen. Damit hatte er in seiner Karriere Erfolg, grosse Kontroversen erlebte er bisher nicht. Generell erlebt er den Schiedsrichteralltag sehr positiv und sagt, die Zusammenarbeit mit den Spielern und das Fairplay auf dem Platz hätten sich in den letzten 20 Jahren klar verbessert.

Seine guten und beständigen Leistungen haben nun zur Auszeichnung als bester Schiedsrichter geführt. Für die Nomination müsse ein Unparteiischer zuverlässig, einsatzfreudig und vorbildlich sein und sich auch abseits des Platzes aktiv einbringen, sagt Andreas Baumann, Leiter Abteilung Schiedsrichter beim kantonalen Verband. All das treffe auf Mario Gullo zu. «Mario ist einer, auf den einfach Verlass ist. Wenn Hilfe gebraucht wird, ist er immer mit dabei», schreibt die Schiedsrichter-Gruppe Uetliberg, die ihn für den Preis vorschlug.

San Pietro in Dietikon

Diese Hilfsbereitschaft zeigt sich nicht nur im Fussball. Als er in die Schweiz kam, engagierte er sich während Jahren in der Drogenprävention auf dem Zürcher Platzspitz und als Präsident der Associazone Sanpietresi engagiert er sich in der Dietiker Vereinslandschaft. Es ist kein Zufall, dass der Verein und auch sein ehemaliger Fussballclub nach seinem Heimatdorf benannt sind. Dank Mundpropaganda wanderten einst rund 1300 Menschen aus San Pietro a Maida in den Raum Dietikon, und noch heute leben gut 1000 Sanpietresi in der Region.

Die Associazone Sanpietresi setzt sich für den Zusammenhalt der Sanpietresi und den Erhalt ihrer Kultur ein. Doch der Verein sucht den Austausch mit anderen Vereinen in der Stadt und will sich nicht abkapseln. «Es wäre auch schön, wenn es den Verein irgendwann gar nicht mehr braucht, weil alle so gut integriert sind», sagt der schweizerisch-italienische Doppelbürger.

Er selbst habe sich nur in den ersten Jahren noch nicht heimisch gefühlt in Dietikon. Seit rund 20 Jahren hat er sogar im Fussball sein Lieblingsland gewechselt und würde bei einem Duell zwischen der Schweiz und Italien der Nati die Daumen drücken. Ganz im Gegenteil zu seiner in der Schweiz geborenen Frau und seinen Kindern, die alle drei glühende Tifosi sind.