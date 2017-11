Reine Geldverschwendung

Der Regierungsrat betont in seinem Beschluss, dass die Limmattalbahn weit mehr als ein Verkehrsprojekt sei. Damit verknüpft seien die Siedlungsplanungen der Standortgemeinden, die ohne die Bahn erschwert oder sogar infrage gestellt würden. So sähe sich etwa Dietikon mit einem Erschliessungsproblem im Entwicklungsgebiet Niderfeld konfrontiert, in Schlieren beträfe es vor allem das Wachstumsquartier im Westen. Auch die Verkehrsprobleme in der Region würden verschärft, nicht zuletzt, da die Limmattalbahnkredite auch in diverse Strassenprojekte fliessen.