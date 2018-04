An der Generalversammlung der Standortförderung Limmattal (SFL) im März gab diese bekannt, dass sie mit der Limmatstadt AG zusammengehen will. Wie die SFL nun mitteilte, kommen die Vorbereitungen für den Zusammenschluss voran: An seiner Sitzung am 10. April hat der Vorstand der SFL beschlossen, dafür eine gemeinsame Projektorganisation mit der Limmatstadt AG zu schaffen.

In den nächsten Wochen solle der gemeinsame Mehrwert konkretisiert werden. Im Juni will der Vorstand eine Zwischenbeurteilung vornehmen. Zudem wird die ausserordentliche Generalversammlung vorbereitet, die am 30. Oktober stattfindet. Dann soll über die Auflösung der SFL abgestimmt werden.