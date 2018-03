Dem Widerstand gegen das Parkplatz-Konzept fügte sich der Gemeinderat kürzlich. Ist dies Führungsstärke oder ist er ein Wendehals?

Um die Stimmung in der Bevölkerung bezüglich der Einführung eines Parkplatzkonzepts auszuloten, hat der Gemeinderat eine Informationsveranstaltung mit anschliessender Vernehmlassung durchgeführt. Die Auswertung hat nun gezeigt, dass Birmensdorf (noch) nicht breit ist für die Einführung eines Parkplatzkonzepts. Der Druck auf die Parkplätze wird aber in den kommenden Jahren zunehmen. Aus diesem Grund wurde das Projekt vorübergehend sistiert, und wird in die neue Legislatur überführt.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen und Chancen der Gemeinde in den kommenden vier Jahren?

Die Gemeindefinanzen werden weiterhin eine der grössten Herausforderungen sein. Auch das Bevölkerungswachstum der Gemeinde mit der daraus folgenden Anpassung der Infrastruktur, die Zunahme des motorisierten Individualverkehrs durch das Dorf, und die Bushaltestelle beim Bahnhof sind Herausforderungen. Trotzdem bleibt Birmensdorf durch seine guten Anbindungen an den öffentlichen Verkehr, seinem lebendigen Dorfzentrum und der Nähe zu Zürich ein lebenswertes Dorf.

Welche Qualitäten bringen Sie für das Gremium mit? Was macht Sie der oder die Richtige?

Ich bin zuverlässig, ehrlich, teamfähig und lösungsorientiert. Ich bin der Richtige, weil ich mich stark mache für die Sicherheit und Sauberkeit im Dorf. Ich setzte mich zudem für einen bedürfnisgerechten öffentlichen Verkehr ein. Eine massvolle wirtschaftliche Entwicklung unserer Gemeinde unter sozialer und ökologischer Verantwortung liegt mir ebenso am Herzen.