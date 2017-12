Das Limmattal startet stimmungsvoll in den Advent. Gleich fünf Weihnachtsmärkte läuten die Vorweihnachtszeit ein. Wer durch den Weihnachtsmarkt in Aesch bummelt, findet dort bereits die ersten Adventskränze und kann sich danach mit Glühwein wärmen. Am Urdorfer Weihnachtsbasar tut man gleich noch etwas Gutes, denn der Erlös kommt Kindern in Kenia zugute. Am Adventsmarkt in Schlieren finden sich diverse selbst gemachte Weihnachtsgeschenke.

Doch der grösste Weihnachtsmarkt der Region beginnt am Samstag vor der historischen Kulisse der St. Agatha-Kirche in Dietikon. 115 Standbetreiber bieten dort ein abwechslungsreiches, weihnachtliches Sortiment. Kinder, die lieber Ponys reiten oder Guetzli backen, können dies derweil an der Adventsausstellung in Unterengstringen tun. Auch dort kann man durch Weihnachtsartikel schneuggen.

Am Sonntag wird es dann altehrwürdig: In Dietikon, Urdorf und Birmensdorf ziehen der Samichlaus und sein Gefolge in die Gemeinde ein. Doch auch nach dem ereignisreichen ersten Adventswochenende gibt es weiterhin Gelegenheit, sich auf Weihnachten zu freuen. So wird zum Beispiel in vielen Gemeinden täglich ein Adventsfenster geöffnet.