Zu ihren Qualitäten als Stadtpräsidentin zähle, dass sie die Stadt Zürich besser kenne, als man ihr als Tessinerin zutrauen würde. Sie wohne nämlich im schönsten Zürcher Vorort, in Monte Carasso bei Bellinzona, und sei per Zugverbindung schneller in der Innenstadt, als wenn man mit dem Auto von Brüttisellen komme.

Auch habe sie als Moderatorin der Expovina viele Zürcher Politiker kennen gelernt und wisse, wer Wasser predige und dann doch Wein trinke. «Ich selber würde Ihnen immer reinen Wein einschenken», verspricht Rigozzi, die vergangenes Jahr Schlagzeilen machte, als sie neben Jonas Projer die Moderation der SRF-Sendung «Arena/Reporter» übernahm.

Palmen und geheizter See

Ganz im Wahlkampfstil präsentiert Rigozzi auch Punkte, die sie als Stadtpräsidentin in Zürich verbessern würde. Sie würde die mediterrane Atmosphäre der Stadt fördern, indem sie die gefällten Bäume am Seeufer durch Palmen ersetzen, den Zürichsee für Winterbäder heizen und das Stadthaus vom drögen Stadthausquai an den sonnigeren Tessinerplatz versetzen würde. Rigozzi fordert auch weniger Bürokratie und mehr Show in der Politik: Anliegen könnten die Bürger per Performance vor dem Gemeinderat vortragen, während der Stadtrat als Jury darüber entscheidet. Sie selber könnte die Wünsche der Bürger mit einem goldenen Buzzer sofort umsetzen.

So gerne sie auch als Stadtpräsidentin kandidieren würde, müsse sie leider verzichten, sagt Rigozzi schliesslich, und zwar wegen der Sprache: Züri-Deutsch sei für sie nun mal «cheibe schwierig».