Konkret wollen sich die Standortförderung Dietikon und die Limmattalbahn AG mit Konsumenten und Vertretern des Gewerbes treffen und vor Ort beurteilen, welche Massnahmen infrage kommen. Am nächsten Gewerbler-Zmorge will der Stadtrat diese den betroffenen rund 200 Gewerbetreibenden vorstellen. «Dann wird geprüft, ob die evaluierten Massnahmen vom Gewerbe und deren Kunden gewünscht und genutzt würden», so der Stadtrat. Das Datum für den Anlass ist laut Michael Seiler, Leiter der Standortförderung, noch nicht fix.

In der Stadtratsantwort war auch Thema, dass man bei der Bauetappe in Dietikon auf Intensivbaustellen setze. «Um Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, besteht die Strategie darin, mit maximaler Kapazität zu bauen und einzelne Baustellen so kurz wie möglich zu betreiben.» Das bedeute, dass vereinzelt eine kurze Vollsperrung einer Strassenverbindung einer deutlich längeren Bauphase ohne Vollsperrung vorgezogen werde. Müller kann das nachvollziehen. Für einige Gewerbebetriebe sei es wohl die beste Lösung, aber sicher nicht für alle.

Von den Erfahrungen in Schlieren lernen

Dass seine Forderungen beim Stadtrat auf Gehör stossen, freut Müller. «Ich finde es positiv, dass sich der Stadtrat bewusst ist, dass die Problematik für das Gewerbe besteht und er sich mit den Betroffenen unterhält und die Bedürfnisse abholen möchte.» Er hoffe, dass so dem Gewerbe geholfen werden könne und es die bestmöglichen Rahmenbedingungen erhalte. Denn: «Wenn man durch Schlieren fährt und das Ausmass der Baustelle vor Augen hat, wird einem klar, was uns auch in Dietikon blüht.» Er fände es gut, wenn man von den Erfahrungen in Schlieren lernen könnte. «Wenn bei uns die Bagger vorfahren, ist die Baustelle bei ihnen zu Ende. Es wäre sicher gut, sich auszutauschen und zu schauen, wie man dort mit der Baustelle umgegangen ist.

Ein Schlieremer, der sich stark mit dem Thema Limmattalbahn-Baustelle auseinandergesetzt hat, ist Philipp Locher. Der Drogist und Präsident der Detaillistenvereinigung Pro Schlieren schloss im Januar seine Filiale in Schlieren. Ein Grund dafür war nicht nur, dass er kurz vor der Pension stand, sondern auch die Baustelle der Limmattalbahn. «Meine solventesten Kunden in Schlieren fuhren mit dem Auto zu uns. Wir wären teilweise nur noch von der Engstringerbrücke erreichbar gewesen. In einer Bauphase im Sommer 2018 wären die Bahnhofstrasse und die Engstringerbrücke gleichzeitig gesperrt gewesen. Unsere Kunden hätten uns nur noch mit dem Helikopter erreichen können», sagt Locher.