Kandidaten werben ohne Parteilogos

In Dietikon gibt Wahlwerbung ohne Parteilogos zu reden. So ist etwa Stadtrat und Stadtpräsidiumskandidat Roger Bachmann (SVP) auf vielen seiner Plakate ohne SVP-Logo zu sehen. Und auf seiner Website muss man sich bis in seinen politischen Lebenslauf klicken, bevor man erfährt, dass er SVP-Mitglied ist – wenn man es nicht sowieso schon weiss. Auf Anfrage sagt er: «Das hat einen simplen Grund: Ich werde von einem überparteilichen Komitee in meinem Wahlkampf unterstützt. Diese Personen unterstützen mich als Sachpolitiker und nicht unbedingt die SVP.»

Bachmanns Unterstützerkomitee ist breit aufgestellt: Neben SVP- und FDP-Politikern sind etwa auch Beat Rüfenacht, der Präsident der GLP der Stadt Dietikon und CVP-Kantonsrat Josef Wiederkehr dabei. In dieser Zeitung erschien am Donnerstag auch ein Inserat mit dem Konterfei von Stadtratskandidat Anton Kiwic (SP) ohne Parteilogo. Er sagt: «Das Inserat ist von meinem Unterstützungskomitee. Da ist es üblich, kein Parteilogo darauf zu haben.»

"Bewusste Täuschung"

Dem parteilosen Stadtpräsidiumskandidaten Bernhard Schmidt passt die Wahlwerbung seiner Kontrahenten gar nicht. Er wirft Kiwic und Bachmann auf seiner Facebook-Seite vor, die Wähler «bewusst täuschen» zu wollen. Bachmann verweist darauf, dass er auch auf Plakaten seiner Partei zu sehen ist, auf denen das SVP-Logo prominent prangt. Er sagt: «Mir geht es überhaupt nicht darum, meine Parteizugehörigkeit zu verleugnen.»

Auf Bachmanns Antworten angesprochen, sagt Schmidt: «Das sind billige Ausreden. Man will die Leute für dumm verkaufen. Wo SVP drin ist, muss auch SVP drauf stehen.» Solche Töne hat man im Dietiker Wahlkampf dieses Jahr noch nicht gehört. (LEI)