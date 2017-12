Auch Martin Romer hat es mal erwischt

Im Februar 2015 gab es im Vorfeld der Kantonsratswahlen schon einmal Knatsch mit einer Plakatierung. Damals hatte Kandidat Martin Romer (damals FDP, heute parteilos) an der Fassade seines Kinos Capitol an der Bremgartnerstrasse eine Wahlblache angebracht. Die Sicherheitsabteilung teilte ihm daraufhin mit, er müsse die Blache entfernen oder ein Baugesuch einreichen, denn erst ab dem 1. März sei es erlaubt, Plakate für die Wahlen vom 12. April aufzuhängen.

Romer ärgerte sich seinerzeit über die «Sturheit und mangelnde Flexibilität» der Sicherheitsabteilung. Das Ganze sei unverhältnismässig. Dass man erst zwei Wochen vor der Verteilung der Stimmkuverts Werbung machen dürfe, mache keinen Sinn und sei «Paragrafenreiterei und Bürokratiepflege», so Romer. Sicherheitsvorstand Heinz Illi (EVP) sah sich dagegen im Recht: «Es gelten für alle die gleichen Vorschriften.»

Als Retourkutsche hängte Romer eine «Platzhalterblache» an die Fassade seines Kinos, an der er «für Bürokratieabbau in der Sicherheitsabteilung» warb.

Romer befindet sich derzeit wieder im Wahlkampf. Er kandidiert für die Stadtratswahl am 4. März. Dieses Mal bewegt er sich auf sicherem Terrain. Seine Plakate befinden sich entweder auf offiziellen Plakatwänden der Allgemeine Plakatgesellschaft AG oder im Schaukasten seines Kinos. In diesen darf er werben – ob nun für Filme oder für sich. (GAH)