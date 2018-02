Was sind aus Ihrer Sicht die drei grössten Herausforderungen für die Gemeinde Urdorf?

In den nächsten Jahren stehen diverse kostenintensive Sanierungen in unseren Infrastrukturanlagen an, die auf Jahrzehnte Folgekosten generieren. Diese Kosten dürfen für unsere Nachkommen nicht zur finanziellen Last werden. Damit wir die Kosten decken können, müssen wir den Steuerertrag in Urdorf erhöhen. Dies sicher auch mit dem Wirtschaftsraum Urdorf-Nord, wo wir neue Steuerzahler für Urdorf gewinnen können. Wir müssen unsere Schulden abbauen, indem wir mit unseren Einnahmen und Ausgaben haushälterisch umgehen.

Wie stehen Sie zur Limmattalbahn? Warum? Welche Auswirkungen auf Urdorf erwarten Sie?

Die Limmattalbahn steht für die Zukunft des ganzen Limmattals. Die Bahn löst neue Impulse aus, wovon wir im Wirtschaftsraum Urdorf-Nord profitieren werden.

Welche Ziele wollen Sie im Gemeinderat in den nächsten vier Jahren erreichen?

Wir haben sehr attraktive Sport- und Freizeiteinrichtungen, von denen Jung und Alt profitieren. Es liegt mir am Herzen, dass auch unsere Nachkommen von der attraktiven Infrastruktur und den Angeboten Gebrauch machen können, ohne dass diese zur finanziellen Last werden. Im Fall einer Wahl in den Gemeinderat freue ich mich auf eine kollegiale Zusammenarbeit und konstruktive Lösungen, damit wir auch in Zukunft auf Urdorf stolz sein können.