Wegen Coronavirus: In diesen Zürcher Altersheimen gilt wieder absolutes Besuchsverbot

Alle Aktivitäten bis Ende August inklusive das Sommerfest vom 22. August sind abgesagt, wie es auf der Homepage des Heimes heisst. Es seien drei Mitarbeitende und eine Bewohnerin positiv auf Covid-19 getestet worden. Über den Fall berichtete am Montag der «Tages-Anzeiger».

Das absolute Besuchsverbot gilt mindestens bis 8. August. Bewohnerinnen und Bewohner, die mehr als 15 Minuten mit den zurzeit positiv getesteten Mitarbeitenden in Kontakt waren, müssen für maximal zehn Tage in Quarantäne. Die Angehörigen werden mündlich informiert, wie es in einem auf der Internetseite veröffentlichten Schreiben heisst.

Bereits Anfang Juli musste ein Altersheim in Männerdorf unter Quarantäne gestellt werden, nachdem sich mehrere Personen mit dem Coronavirus infiziert hatten. Zwei Bewohnende sind an den Folgen des Virus verstorben.