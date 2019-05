Die Angestellten der Stadt Dietikon erhalten die Jahreskarte für das Frei- und Hallenbad günstiger. Sie müssen unter anderem auch beim Bezug einer Identitätskarte weniger bezahlen, haben auf den Bestand der Stadtbibliothek mit einer Ermässigung Zugriff und können ihr Auto zu einem Vorzugspreis in den Tiefgaragen des Stadthauses und der Neumattstrasse parkieren.

Diese Vergünstigungen führen zu Mindereinnahmen und Mehrkosten. Der Stadtrat beziffert diese in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage von Andreas Wolf (Grüne) auf insgesamt 128'810 Franken im Jahr 2018. Im Jahr davor hatten die Vergünstigungen für die Dietiker Angestellten gemäss der stadträtlichen Aufstellung noch rund 91'000 Franken gekostet.

Allerdings relativiert der Stadtrat die Aussagekraft dieser Zahlen: «Der Einnahmenverlust kann nicht verbindlich berechnet werden.» So sei völlig offen, wie viele Mitarbeitende bei einem Wegfall der Vergünstigung die angebotene Leistung überhaupt noch nutzen würden.

Der Stadtrat verweist auf Angestellte, die nicht in Dietikon wohnen: Weil das Badi-Abo vergünstigt sei, würden diese es allenfalls dennoch kaufen, auch wenn sie das Fondli nur sporadisch besuchen würden. So hat die Stadt zwar nur reduzierte Einnahmen – aber bei einem Verzicht auf die Vergünstigung könnten diese ganz wegfallen.

Der markante Anstieg um über 37'000 Franken vom Jahr 2017 auf das Jahr 2018 ist insbesondere auf eine Neuerung zurückführen: Seit letztem Jahr werden vergünstigte Parkkarten an die Lehrpersonen abgegeben, damit diese ihren Wagen in der blauen Zone abstellen können. Dies hat bei der Stadt zu Mindereinnahmen von 29'000 Franken geführt, wie es in der Antwort weiter heisst.

Ein Parkplatz nur an Arbeitstagen

In den Gesamtkosten nicht einberechnet wurden hingegen jene Mindereinnahmen, die sich durch die Abgabe der vergünstigten Parkkarten für die Tiefgaragen des Stadthauses und der Neumattstrasse ergeben. Zwar erhielten die Angestellten eine Monatskarte für 50 Franken, was bei einem ortsüblichen Tarif von 120 Franken eine Reduktion um 70 Franken ergäbe, hält der Stadtrat fest.

Doch so einfach ist es nicht: Denn das Angebot für die Stadtangestellten lasse sich nicht mit der gewöhnlichen Miete eines privaten Parkplatzes vergleichen, schreibt der Stadtrat. Denn die Angestellten hätten nur während den Arbeitszeiten an Werktagen eine Garantie auf einen Abstellplatz. Am Abend und an den Wochenenden können die rund 70 ihnen zur Verfügung stehenden Plätze hingegen auch von Dritten benutzt werden. Die Mindereinnahmen beziehungsweise die hypothetischen Mehrerträge durch Fremdvermietung seien deshalb nicht bezifferbar, hält der Stadtrat fest.