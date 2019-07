Der «Pink Bag» ist eigentlich eine gute Sache: Umweltbewusste Menschen können die Säcke mit Wertstoffen füllen. Die vollen Säcke werden anschliessend von einem Service-Dienstleister auf dem Privatgrund des Besitzers abgeholt. Danach wird der Inhalt der Säcke in bestehende Recycling-Kanäle eingespeist. Doch das Nischenangebot stösst bei der Stadt Dietikon auf Ablehnung.

Mitte Juni erhielten die Bewohner einer Liegenschaft an der Schöneggstrasse in Dietikon ein Schreiben der Stadt, das eine Leserin der Limmattaler Zeitung übermittelte. Darin steht, dass am 11. Juni 2019 zwei «Pink Bag»-Säcke mit Abfällen und Wertstoffen vor der Liegenschaft gefunden worden seien. Doch die Firma Pink Bag Recycling hätte keine Konzession für die Durchführung dieser Sammlungen von der Stadt Dietikon erhalten. «Aus rechtlicher Sicht handelt es sich um eine illegale Entsorgung von Abfällen», heisst es im Brief der Dietiker Infrastrukturabteilung. Die Bewohner werden aufgefordert, diese Art der Entsorgung «sofort einzustellen».

«Ohne schriftliche Bewilligung nicht erlaubt»

Denn gemäss eidgenössischem Umweltgesetz und kantonalem Abfallgesetz liegt das Entsorgungsmonopol beim Staat. Konkret sind die Städte und Gemeinden zuständig. «Privaten Entsorgungs- und Recyclingunternehmen ist es daher ohne schriftliche Bewilligung nicht erlaubt, eine Sammlung auf Dietiker Boden durchzuführen», erklärt Torsten Hartmann, Leiter des Abfallwesens der Stadt Dietikon.

Trotz fehlender Bewilligung machten die Anbieter aber Geschäfte in Dietikon. Das akzeptiert die Stadt nicht. Den betroffenen Bewohnern der Schöneggstrasse empfiehlt sie, die Sammelstelle an der Ecke Schönegg- und Birmensdorferstrasse zu nutzen – ohne Dienstleistungsunternehmen.

Die Stadt Dietikon ist eigentlich nicht abgeneigt

Welche Bedingungen müssten denn erfüllt sein, damit die Stadt mit den Service-Dienstleistern kooperieren würde? «Zuerst muss ein Gesuch gestellt werden. Dann muss das Konzept der Firma stimmen. Das heisst, die Stoffströme und Transportwege müssen transparent sein. Ausserdem möchte die Infrastrukturabteilung Dietikon wissen, wie die Wertstoffe recycelt werden.» Die Stadt sei mit mehreren Anbietern von sogenannten Wertstoffsäcken in Kontakt und beobachte deren Entwicklung. Doch aufgrund einiger Faktoren könne die Stadt bisher keinen der Anbieter unterstützen. «Teilweise werden nur 50 Prozent des gesammelten Materials recycelt. Der Rest wandert als Brennstoff in Zementfabriken oder wird nach Asien exportiert, ohne dass man weiss, was dort passiert», erklärt Hartmann. Sobald ein nachgewiesenermassen stimmiges Verfahren vor Ort existiere, werde die Stadt Dietikon mit Anbietern der Wertstoffsäcke einen Vertrag abschliessen.