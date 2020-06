Winterthur wird mit Pflanzentrögen verschönert – und diese sind aus regionalem Holz

Die Pflanzentröge sollen an Orten stehen, wo mittelfristig keine definitive Gestaltung mit Bäumen, Sträuchern oder Rabatten möglich ist, wie die Stadt Winterthur am Montag mitteilte.

Die fünfeckigen Behälter haben einen Durchmesser von rund zweieinhalb Metern und bieten gleichzeitig auch Sitzgelegenheiten an. Die Tröge wurden von einer lokalen Zimmerei und einer Schlosserei hergestellt. Auch das Holz selbst stammt von Winterthur.

Die ersten fünf Elemente werden am Montag bei der Minipitch-Anlage an der Johannes-Beugger-Strasse in Wülflingen aufgestellt. Weitere Exemplare kommen beim Parkband Neuhegi zum Einsatz. Sofern die Prototypen die Erwartungen erfüllen und auf ein positives Echo aus der Bevölkerung stossen, werde das Projekt in den kommenden Jahren ausgeweitet.