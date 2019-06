Im Laufe dieses Monats ziehen das Zentrum für Brandverletzte und die Station für Stamm- und Immunzelltherapien in das neue Gebäude. Zudem werden dort das Endoskopiezentrum, die Traumatologie-Intensivstation sowie ein Ambulatorium untergebracht. SUED2 bietet Platz für 440 Patientinnen und Patienten sowie 320 Mitarbeitende.

Wie das USZ am Mittwoch mitteilte, soll SUED2 aber nicht nur Spitzenmedizin ermöglichen, sondern auch erhöhten Komfort bieten. Reichlich Tageslicht und die Aussicht in den Park sollen sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken. Auch die Wartebereiche wurden so gestaltet, dass eine freundliche Atmosphäre entsteht.

Wichtige Rochadefläche

Dauerhaft wird SUED2 allerdings nicht stehenbleiben: Nach einer Betriebszeit von 20 Jahren wird das Gebäude rückgebaut und der denkmalgeschützte Park somit freigemacht. Das neue Gebäude ist eine Rochadefläche, die für die Gesamterneuerung des USZ nötig ist.