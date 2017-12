Der Mietverband stelle jedoch seit Jahren fest, dass die sogenannten Leerkündigungen vor Sanierungen zunehmen würden, so Angst weiter. Auf diese Weise würden Vermieter die Rendite in die Höhe treiben, indem sie grössere Mietzinserhöhungen vornehmen als bei Sanierungen im bewohnten Zustand. «Früher stellten wir vornehmlich in den städtischen Zentren fest, dass Vermieter zu diesem Mittel greifen», so Angst. Inzwischen werde jedoch auch in der Agglomeration oder in Nebenzentren wie Dietikon so vorgegangen.

Bei Neuvermietung bevorzugt

Eine Zusicherung vonseiten der Liegenschaftsbesitzer, dass die Bewohner nach Vollendung der Arbeiten wieder in ihre Wohnung einziehen können, gibt es laut Ritzmann nicht. «Wir würden bei den Neuvermietungen bevorzugt behandelt, hiess es.» Damit gibt sich Ritzmann nicht zufrieden: Gemeinsam mit drei weiteren Mieterparteien ficht er die Kündigung an und will eine Fristenerstreckung erwirken. Bereits im Februar finde der Termin bei der Schlichtungsbehörde statt.

Wie sind die Aussichten auf Erfolg? Angst sagt, dass Vermieter bereits davon ausgehen, dass Mieterinnen und Mieter bei der Schlichtungsbehörde eine Erstreckung beantragen. «Oftmals wird nach Einreichung einer Klage von der Verwaltung eine teilweise sehr kurze Erstreckung angeboten», so Angst. Der Mieterverband empfehle, nur darauf einzugehen, wenn die Erstreckung lange genug ist oder man im Rahmen dieser Frist bereits ein Ersatzobjekt gefunden habe.

Lockvogelangebot für Mieter

Aus welchen Gründen entschieden sich die restlichen vier Mietparteien gegen einen Gang vor die Schlichtungsbehörde? Laut Ritzmann haben zwei Parteien bereits eine neue Wohnung, zwei zogen die Einsprache zurück. Zudem: Den Mietern wurde ein Beitrag von 1000 Franken an Umzugskosten angeboten, wenn sie gemäss Kündigung ausziehen.

Wie beurteilt der Mieterverband solche Praktiken? Angst rät Mietern, auf keinen Fall auf einen solchen Deal einzugehen. «Dies ist ein Lockvogelangebot», sagt er. Wenn etwa aus Zeitnot bei der Suche eine zu teure Wohnung angemietet werden müsse, handle es sich um ein Verlustgeschäft für die Mieter. «Seriöse Verwaltungen verzichten auf solche Tricks, mit denen Mieter über den Tisch gezogen werden.

Mit diesen Vorwürfen konfrontiert, hält sich das Immobilienunternehmen bedeckt. «Da die Fragen ein derzeit laufendes Kündigungsschutzverfahren betreffen, können wir uns nicht dazu in den Medien äussern», heisst es vonseiten des Limmattaler Unternehmens.