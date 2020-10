Zeugenaufruf: Kollision zwischen Tram und Lastwagen beim Letzigrund – 14 Verletzte

Kurz nach 10 Uhr ging bei der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass es auf der Badenerstrasse, in unmittelbarer Nähe des Stadion Letzigrund, zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Tram gekommen sei. Gemäss ersten Erkenntnissen lenkte ein Chauffeur seinen Lastwagen rückwärts aus der Baustelle beim Campanellaweg auf die Strasse. Dabei kollidierte er mit dem vorbeifahrenden Cobratram der Linie 2, das vom Farbhof her in Richtung Innenstadt unterwegs war.