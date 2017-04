Zwischen der Anzeige gegen den Ex-Cevi-Leiter am 30. Juni 2014 und seiner Verhaftung verstrich sehr viel Zeit: Erst sieben Monate später, am 27. Januar 2015 klickten die Handschellen. Dies kam an der Gerichtsverhandlung von Dienstag am Bezirksgericht Dietikon heraus. In dieser Zeit vergriff er sich abermals an einem jungen Knaben – laut der Anklageschrift des Schreckens noch bis zirka Dezember 2014.

«Äusserst bedauerlich»

«Es ist äusserst bedauerlich, dass dadurch weitere sexuelle Übergriffe zum Nachteil eines Geschädigten erfolgen konnten», hat jetzt Christian Philipp, Mediensprecher der Oberstaatsanwaltschaft gegenüber TeleZüri gesagt. «Nun wird untersucht, welche Gründe zu dieser verzögerten Verhaftung geführt haben», sagt Philipp weiter. Dies hat TeleZüri heute Nachmittag in einer Mitteilung bekanntgegeben. Ein ausführlicher Bericht werde um 18 Uhr in den ZüriNews folgen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Das eigentliche Verfahren gegen den Kinderschänder geht am 19. Mai weiter: Dann verkündet das Bezirksgericht Dietikon sein Urteil.