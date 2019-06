Die Zeichen der Zeit sind unverkennbar: Entlang der Limmattalbahn, deren Gleise sich durch Schlieren schlängeln und die Ende Jahr anrollt, wechseln sich alte Arbeiterhäuser mit neuen Büro- und Wohnblöcken ab. In Zürich Altstetten ragen Baugespanne um alte Bahnschuppen in den Himmel und zeigen die nächste Stufe der Verdichtung an. Im Zentrum Zürichs wächst mit der Europaallee ein neuer Stadtteil, der sich in den letzten Jahren schon zusehends belebt hat. Verstädterung und Verdichtung sind in vollem Gang: «Mehr als 80 Prozent der 8,4 Millionen Menschen in der Schweiz wohnten gemäss Bundesamt für Statistik 2016 mittlerweile im städtischen Gebiet», schreibt Kurt Fluri (FDP). Der Stadtpräsident von Solothurn und Präsident des Schweizerischen Städteverbands ist einer der Autoren, die im Buch «Liberale Antworten auf urbane Fragen» zu Wort kommen. Herausgeber ist die Stadtzürcher FDP, die das Buch gestern vor den Medien präsentierte.

Die FDP hat ein Problem: Die Städte wachsen, doch politisch tendieren sie nach links – allen voran Zürich. Zwar konnte die FDP dort letztes Jahr ihren Wähleranteil leicht steigern und wurde dank des Absturzes der SVP zweitstärkste Partei. Doch gleichzeitig errangen SP, Grüne und AL die absolute Mehrheit und können seither noch stärker als zuvor die Politik der Stadt prägen. Entsprechend hat der Zürcher Freisinn einiges zu kritisieren. Die Herausgeber tun dies geballt im Vorwort ihres Buchs: Zu wenige Wohnungen würden gebaut, zu wenig werde verdichtet – und die Steuern senke die Stadt trotz sprudelnder Einnahmen auch nicht. Dafür gängle sie Unternehmen mit peniblen Vorschriften, toleriere rechtsfreie Räume und bremse private Initiativen aus. Wer die Stadtzürcher Politik verfolgt, kennt dieses Klagelied.

«An den Rändern glüht Zürich»

Interessanter sind die darauf folgenden Aufsätze. So fordert Matthias Daum, Leiter des Schweizer Büros der deutschen Wochenzeitung «Die Zeit»: «Löst die Stadt auf.» Sein Befund: Von Aarau bis Weinfelden, von Schaffhausen bis Luzern entstehe ein städtisches Gebiet. Dabei wachse nicht nur die Stadt ins Umland hinaus, sondern neu auch das Umland in die Stadt hinein. «In Schlieren, in Dietikon oder in Altstetten entstehen riesige Wohnüberbauungen und imposante Hochhaus-Alleen. Nicht in der Innenstadt, an den Rändern und in den Agglomerationen glüht Zürich.»