Zürcher FDP-Ständerat Noser über die Resultate: «Für die Wiederwahl wird es reichen»

«Ich habe den Leistungsausweis, den Wahlkampf eigenständig zu gewinnen», sagte Noser gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sollte seine Partei ein Ticket mit einer anderen Partei aushandeln, so freue ihn das zwar. Er ist aber überzeugt, dass es für seine Wiederwahl so oder so reicht.

Noser betonte, wie gut er sich in Bern mit SP-Ständerat Daniel Jositsch ergänze: «Zusammen repräsentieren wir die Vielfalt des Kantons Zürich.» Und darum gehe es auch im zweiten Wahlgang. Er werde jedenfalls nicht verstärkt auf ökologische Themen setzen, sondern weiterhin auf seine persönliche thematische Breite.