Am Samstagabend, gegen 17.30 Uhr, befanden sich fünf Kinder in Begleitung eines Erwachsenen auf dem Perron des Bahnhofs Oberwinterthur. Nach jetzigen Erkenntnissen spielten die Kinder, während die S8 Richtung Zürich in den Bahnhof einfuhr.

Als ein 11-jähriger Bube zu nahe an den Rand kam, wurde er vom Zug erfasst und stürzte zwischen dem Zug und dem Perron auf das Trassee. Dabei wurde der Knabe schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit einem Rettungshelikopter der REGA ins Spital geflogen. Für Rettungs- und Bergungsarbeiten musste der Abschnitt gesperrt werden.

Nebst der Kantonspolizei Zürich und der zuständigen Staatsanwältin, standen die Stadtpolizei Winterthur, Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich (FOR), der Berufsfeuerwehr Winterthur, Rettungssanitäter des Kantonsspitals Winterthur, die REGA sowie Spezialisten der SBB und ein Notfallseelsorger im Einsatz.

