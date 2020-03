140 Corona-Fälle im Kanton Zürich – Kurzarbeit und Homeoffice als Folge

Im Kanton Zürich sind bis am Freitagabend 140 Personen positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet worden. In allen Branchen steigt die Zahl der Unternehmen, welche Kurzarbeit beantragen explosionsartig. Die Zahl der Unternehmen im Kanton Zürich, welche Kurzarbeit beantragen, ist in den vergangenen Tagen rapide gestiegen.