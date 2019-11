35-Jährige stirbt nach Kollision mit Lastwagen

Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhr am Freitag kurz nach 9 Uhr ein Lastwagen von der Sportanlage Utogrund herkommend in Richtung Albisriederplatz. Bei der Verzweigung Albisriederstrasse/Letzigraben bog er nach rechts in den Letzigraben ab.

Im Verzweigungsbereich kam es aus bisher nicht bekannten Gründen zur Kollision mit der Velofahrerin, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Trotz Reanimationsmassnahmen durch die Sanität und durch den Notarzt starb die Frau. Es handelt sich um eine 35-jährige Frau aus dem asiatischen Raum.

Die Polizei sucht nach wie vor Zeuginnen und Zeugen.