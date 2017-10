Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland hat - wie bei Todesfällen in Gefängnissen üblich - eine Untersuchung eingeleitet, wie es in einer Mitteilung des Zürcher Amtes für Justizvollzug vom Dienstag heisst. Wie der 36-Jährige in seiner Zelle ums Leben kam, wird untersucht.

Aus Rücksicht auf die laufende Untersuchung wollten weder die Staatsanwaltschaft noch das Amt für Justizvollzug weitere Auskünfte erteilen.