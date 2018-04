Bei einem Unfall in Neerach hat sich ein 18-jähriger Velofahrer am Dienstagmittag schwere Kopfverletzungen zugezogen: Der Mann war in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen kollidiert.

Der Velofahrer musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden, wie die Zürcher Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr auf der Juchstrasse.

