Ein 72-jähriger Rollerfahrer hat sich am Sonntagabend in Hüntwangen bei einem Selbstunfall schwere Kopfverletzungen zugezogen: Er hat in einer leichten Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren. Dabei kam er von der Strasse ab und stürzte auf eine Randrabatte, wie die Zürcher Kantonspolizei am Montag mitteilte.

