Ein Autofahrer ist am Donnerstag kurz nach 19 Uhr im Parkhaus am Katharina-Sulzer-Platz in Winterthur eine Treppe heruntergefahren. Dabei verkeilte sich das Auto zwischen den Parkdecks. Der Neulenker blieb unverletzt. Der 18-Jährige gab an, die kurze Treppe übersehen zu haben.