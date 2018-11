Abseits der klassischen Autoneuheiten bietet die Auto Zürich Car Show ein abwechslungsreiches und zukunftsorientiertes Programm. In Halle 6 befindet sich zum vierten Mal das Brain-Village. Jugendliche erhalten aus erster Hand Informationen zu den Berufen in der Autobranche und können aktuellen Lehrlingen an den kantonalen Berufsmeisterschaften bei der Arbeit zu schauen.

Die Autobranche hat eher ein Büezer- statt einen Fachkräftemangel

Neben der Formel E ist aber auch die Königsklasse des Rennsports an der Auto Zürich vertreten. Das Alfa Romeo Sauber F1-Team bringt gleich dreifaches Rennstreckenfeeling nach Oerlikon. Erstens gibts ebenfalls Rennsimulatoren, zweitens sorgen in der Halle 5 mehrmals am Tag Fire-ups des Hochleistungs-F1-Motors für ohrenbetäubendes Spektakel und drittens können sich die Besucher in der Halle 6 im Pneuwechel messen. Dabei stellt sich der Rennstall auch als Arbeitgeber vor.