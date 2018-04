Der Unfall geschah gegen 8.45 Uhr auf dem Parkplatz an der Kreuzung Hegnauerstrasse/Sennhüttestrasse, als die Frau ihr Auto parkieren wollte, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Dabei verlor sie aus noch nicht bekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Sie überquerte die Hegnauerstrasse, kollidierte auf der gegenüberliegenden Strassenseite mit einem parkierten Lieferwagen und fuhr in die zwei dort stehenden Männer. Schliesslich prallte sie in ein Scheunentor und kam so zum Stillstand. Während der Unfallaufnahme musste der Dorfkern von Wangen für den Verkehr gesperrt werden.