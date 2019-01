Zum Carunglück war es an jenem Sonntagmorgen gekommen, als der Car auf dem der Autobahn A3 in Zürich ins Schleudern geriet und gegen eine Mauer prallte. 44 Personen wurden verletzt, darunter die beiden Chaffeure, sprich der Fahrer und Beifahrer. Eine 37-jährige Italienerin wurde dabei tödlich verletzt. Sie wurde nach der Kollision mit der Mauer rund 10 Meter in die Tiefe in die Sihl geschleudert.

Nun schreibt die italienische Zeitung «Il Secolo XIX» laut "Blick", dass der 61-jährige Beifahrer Roberto T. im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Er sei seit dem Unfall nicht mehr aus dem Koma erwacht.