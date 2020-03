Betroffen sind die Konzertveranstaltungen in der Tonhalle Maag, der Johanneskirche am Limmatplatz und im GZ Affoltern, wie die Tonhalle am Donnerstag auf ihrer Website schrieb.

Die bereits gekauften Billette werden rückerstattet. Die Rückgabe ist bis Ende Juni möglich. Vorerst bleiben die Billettkassen in der Tonhalle Maag und am Paradeplatz geschlossen.