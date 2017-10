Fluchthelferin nicht am ProzessDie Fluchthelferin, die mittlerweile seine Ehefrau ist und seinen Namen trägt, verzichtete darauf, den Prozess mitzuverfolgen. Kiko schilderte bei der Befragung kurz, wie sich ihr Eheleben gestaltet: Zeit alleine haben die beiden nie. Bei den wöchentlichen Besuchen in der Strafanstalt Lenzburg AG würden sie bewacht. Er ruft sie zudem drei Mal pro Woche an und schreibt ihr regelmässig.

Hat er seine Strafe abgesessen, will er "arbeiten und eine Familie gründen". Bis es soweit ist, dürfte es allerdings noch Jahre dauern. Der Syrer ist dreifach vorbestraft - vor allem wegen Sexualdelikten - und muss gut sieben Jahre absitzen. Er selber hofft, dass ihm ein Teil der Strafe wegen guter Führung erlassen wird und er im Jahr 2020 freikommt. (sda)

Lesen Sie den Prozessverlauf in unserem Liveticker nach: