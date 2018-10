Das Gras wächst bereits. Auch stehen die Tothölzer und die Metallgerüste der vier Kunstbäume, die als Futterautomaten dienen werden. Vor dem Winter werden noch 70 Bäume gepflanzt, die in ihrer Form den afrikanischen Schirmbäumen ähneln. Die Grundzüge der künftigen Lewa-Savanne im Zoo Zürich lassen sich bereits erahnen.

Bis zur geplanten Eröffnung um Ostern 2020 bleibt aber noch viel zu tun. Seit Mai 2017 steht man auf dem Gelände zwischen Kaeng-Krachan-Elefantenpark und der Masoala-Halle auf einer 40'000 Quadratmeter umfassenden Grossbaustelle.

An der unteren Grenze der Anlage stehen derzeit massive Stahlpfosten bereit, um metertief im Boden einbetoniert zu werden. Der Aussenzaun muss einem zwei Tonnen schweren Nashorn standhalten können. Soweit sollte es allerdings nicht kommen, sagt Robert Zingg, Senior Kurator des Zoos Zürich: «Wir versuchen die Tiere bereits vor der letzten Geländekante abzufangen.» Aber sicher ist sicher.

Nötig, nützlich und attraktiv

Die gesamte Anlage ist ein Kompromiss: Nur was sich für die Lebensweise der Tiere als notwendig, für die Tierhaltung als nützlich und für die Besucher als attraktiv erwiesen hat, wird gebaut. Giraffen reagieren etwa empfindlich auf tiefe Temperaturen. Daher gibt es einen Innenbereich.

Dieser wiederum muss unterteilbar sein, um die Giraffen, Nashörner, Zebras, Straussen und Antilopen, die sich draussen frei tummeln, separieren zu können. Damit die Besucher nicht zu kurz kommen, ist ein Teil der Innenanlage auch für sie zugänglich.

Von diesem Teil, der einer Schlucht gleicht, sieht man erst einzelne Wände. Daneben steht von Gerüsten umgeben der markanteste Bau der Anlage, der 19 Meter hohe Baobab. Der Stammbereich des künstlichen Affenbrotbaums wird begehbar sein.

Fast fertig ist die Geländekante, die den Besucherbereich von der Savannenlandschaft trennt. Einer der Arbeiter knüpft mit Kabelbinden ein Netz an ein Metallgerüst. Darüber wird mit mehreren Schichten Spritzbeton ein rötlich-brauner Kunstfelsen gestaltet.

Von der Kante und einer runden Aussichtsinsel aus können Besucher das Treiben in der Savanne und am Wasserloch mitverfolgen. An bestimmten Stellen darf man die Giraffen unter Aufsicht eines Pflegers auch füttern.