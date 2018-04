An der Delegiertenversammlung Ende Mai müssen sich die beiden Regierungsräte ihrer Partei stellen. In einer Medienmitteilung schreibt die SP denn auch: "Die Zusammenarbeit mit unserer Regierungsrätin und unserem Regierungsrat funktioniert heute sehr gut. Dennoch wissen wir alle, dass dieses Verhältnis in den letzten Jahren nicht immer konfliktfrei war." Daher ist es der Partei ein Anliegen, ihren Mitgliedern schon in einem Monat die Méglichkeit zu bieten, über die weitere Zusammenarbeit zu entscheiden.

Fall Leimgrübler als Niederlage

Jacqueline Fehr sitzt seit 2015 im Regierungsrat. Sie folgte auf Martin Graf, der wegen der Carlos-Affäre die Wiederwahl nicht schaffte. Von sich reden machte die Justizdirektorin als sie den Statthalter des Bezirks Dietikon, Adrian Leimgrübler, fristlos entliess. Vergangenen Herbst beurteilte das Verwaltungsgericht diesen Entscheid als rechtswidrig.

Inhaltlich machte Fehr zudem mit der Frage nach der staatlichen Anerkennung einzelner muslimischer Gemeinschaften auf sich aufmerksam. Heftige Reaktionen löste ein Facebook-Post vergangenen Sommer aus. Sie schrieb: "Reicht es heute einfach, als Muslim gegen den Islam zu wettern, um als Experte zu gelten?". Die Wortmeldung war Fehrs Kommentar zu einem Interview mit dem marokkanischen Atheisten Kacem El Ghazzali, der die «Toleranz gegenüber der Intoleranz» von Schweizer Linken verurteilte. Da Ghazzali aber Atheist und kein Muslim ist, musste Fehr scharfe Kritik einstecken.

Erst in den vergangenen Tagen machte Amtskollege Mario Fehr wegen einer Bierdusch-Affäre von sich reden. Als herauskam, dass Fehr vom Sohn der Thurgauer SP-Regierungsrätin am Fussballspiel FC Winterthur - FC St. Gallen ein Bier an den Kopf geschossen bekam, zog er, eine vorgängig eingereichte Strafanzeige zurück. Ermittelnde Polizisten sprachen in diesem Zusammenhang gegenüber den Medien von "massivem Druck" von Seiten des Regierungsrates. Die SVP nannte Fehr am Montag in der Ratssitzung denn auch "absolutistischer Sonnenkönig". Die SP dagegen hielt zu ihrem Regierungsrat und verglich Fehrs Verhalten, mit dem eines "Friedensrichters".

Der SP-Sicherheitsdirektor, der seit 2011 im Regierungsrat sitzt, ist bekannt dafür, eher im rechten Parteiflügel zu politisieren. Gerade sein verschärfter Umgang mit abgewiesenen Asylsuchenden sorgte für in der Vergangenheit für Kritik aus den eigenen Rängen und Unterstützung von den Bürgerlichen. Wohl auch deshalb erreichte er 2011 wie auch bei der ersten Wiederwahl in den Regierungsrat 2015 Top-Resultate.