Aus zwei Gründen: Zum einen müssen die Masten immense Belastungen aushalten. Nicht nur von den 18 Gondeln, sondern auch durch mögliche Orkane wie damals Lothar (1999). Zum andern soll die Verankerung so schonend wie möglich für die Umwelt sein. Das heisst, die Installation soll den Seegrund nur minimal verletzen und die Bauarbeiten sollen wenig Immissionen verursachen. Vor allem diese zweite Vorgabe bereitete den Ingenieuren Kopfzerbrechen. Denn in der Regel rammt man in solchen Fällen einfach riesige Pfosten wie Nägel in den Grund. Das aber macht Lärm und führt zu Erschütterungen, was Anwohner nervt.

Sie bilden das technische Kernstück der 1,3 Kilometer langen Seilbahn über den Zürichsee, welche die ZKB dem Volk zum 150-Jahr-Jubiläum schenken will: Die beiden 77 Meter hohen, im Wasser stehenden Masten in Ufernähe auf beiden Seiten des Sees (Zürichhorn/Mythenquai). Diese beiden Masten im Seegrund fest zu verankern, ist eine grosse Herausforderung für die Bauingenieure.

Laut EBP-Ingenieur Thomas Espinosa hat man schon einige Erfahrung mit solchen Schrauben an Land, aber nicht im Wasser. Weitere Tests mit den Schrauben sollen im Dezember auf der anderen Seeseite vor dem Zürich-Horn stattfinden, wo der zweite Mast geplant ist. Vorgesehen seien dort Belastungstests für die Schrauben. Die gestern senkrecht in den Seeboden gedrehte Versuchsschraube hat keine Funktion für die spätere Fixierung eines Mastens. Sie bleibt aber im Seeboden, «weil das Herausnehmen zu viel Schaden anrichten würde», wie Espinosa sagt.

Um einen Masten auf dem Boden zu befestigten, sind laut den Ingenieuren gemäss Planungsstand 60 Schrauben nötig. Das macht 120 Stück für zwei Masten. Derzeit fänden noch Tests mit verschiedenen Windstärken statt. Möglicherweise lasse sich die Zahl noch um 25 Prozent senken, sagt Espinosa. Die Anzahl der verwendeten Schrauben ist deshalb relevant, weil die Ingenieure planen, alle für immer im Seeboden ruhen zu lassen. Wird die Seilbahn wie geplant nach fünf Jahren demontiert, würden die aus dem Seeboden herausragenden Schraubenteile abgeschnitten.

Weich wie Zahnpasta

Technisch wäre es eigentlich einfacher, die Masten am Ufer aufzustellen. Das aber würde noch mehr kostbaren Platz beanspruchen und zusätzlichen Widerstand von Anwohnern und Umweltfreunden provozieren. Deshalb verlegte man die Masten in den See, und zwar so weit hinein, dass kaum Vegetation vorkommt. Der Seeboden ist aber auch dort nicht ideal für eine Verankerung. Bei der obersten Sedimentschicht handle es sich um zähen Schlamm, sagte Espinosa.

«Diese Schicht ist fast so weich wie Zahnpasta». Beim Mythenquai sei sie bis zu 20 Meter dick, auf der anderen Seeseite noch dicker. Erst darunter folgt ein stabiler Untergrund, der genügend Halt bietet. In diese Schicht hinein soll sich die Gewinde der Schrauben 16 bis 24 Meter fressen.

Die 60 Schrauben pro Masten sitzen in Gruppen zu 15 Stück an den vier Füssen eines Mastens. Diese vier Füsse stehen aber nicht auf dem Seegrund, sondern auf den Schrauben. Die Füsse befinden sich drei Meter unter der Wasseroberfläche. Boote sollen also ohne Probleme darüber fahren können. Das Seilbahn-Projekt der ZKB muss unter anderem eine Umweltverträglichkeitsprüfung des Bundes bestehen. Die Unterlagen dazu werden bald eingereicht.