Während fünf Jahren hat Skyguide ihren Ausbildungsbetrieb stark gedrosselt. Erst im letzten April hat sie erstmals wieder mit der Schulung von über 40 Lotsen begonnen. Zwar hat sie für die Arbeit im Tower und für die Koordination von Starts und Landungen auf Schweizer Flughäfen auch in den Jahren davor durchschnittlich 25 Lotsen pro Jahr ausgebildet. Doch für die sogenannte Überflugkontrolle – also die Überwachung sämtlicher Flugzeuge im Schweizer Luftraum, unabhängig davon, ob sie von einem Schweizer Flughafen starten oder auf einem solchen landen wollen, hat sie seit 2011 kein neues Personal ausgebildet. Dies, obwohl 40 Prozent der rund 600 Fluglotsen in diesem Bereich arbeiten.

Vor 2011 hat das Unternehmen durchschnittlich pro Jahr etwa 40 Lotsen ausgebildet. Grund für die fünfjährige Suspension der Ausbildung war die Finanzkrise 2008. Diese hatte damals dafür gesorgt, dass der Flugverkehr um rund zehn Prozent eingebrochen ist. Skyguide, die pro Flugbewegung bezahlt wird, hat diesen Rückgang auch in den Jahren danach gespürt.

Erst 2017 wurden in Bezug auf die Flugbewegungen wieder Zahlen registriert, wie sie zuletzt ein Jahr vor der Finanzkrise 2007 gemessen worden waren. Dies unabhängig davon, dass die Passagierzahlen sich aufgrund grösserer und teils besser ausgelasteter Flugzeuge schneller erholt haben als die Anzahl Flugbewegungen.

Pensionierungswelle steht bevor

Skyguide stehen ab 2020 viele Pensionierungen bevor. Fluglotsen dürfen von Gesetzes wegen nur bis zum 56. Lebensjahr arbeiten, ab 51 können sie sich frühpensionieren lassen. Das Unternehmen hat deshalb im letzten April die Ausbildung neuer Lotsen wieder angekurbelt. Denn die Schulung von neuem Personal ist kostspielig und zeitraubend. Das Unternehmen investiert jeden zehnten Franken, den es verdient, in die Ausbildung von Mitarbeitern. Bei einem Umsatz von rund 450 Millionen Franken sind das 45 Millionen Franken pro Jahr.