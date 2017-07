Eigentlich wäre es ein Tag zum Feiern gewesen – und zwar gleich zweimal. Erstmals schwammen am Mittwochnachmittag mehr als 10'000 Schwimmerinnen und Schwimmer im Rahmen der Stadtzürcher Seeüberquerung durch den Zürichsee: 10'705 waren es genau, unter ihnen 234 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 15 Jahren. «Das ist neuer Rekord», jubelten die Veranstalter auf ihrer Website. Zudem hat an der diesjährigen Seeüberquerung die 100'000. Schwimmerin teilgenommen. Deborah aus Zürich wurde im Vorfeld der Seeüberquerung ausgelost und durfte mit der Badekappe Nummer 100'000 an den Start. Wie die Veranstalter mitteilen, haben «ganz genau berechnet» seit der ersten Durchführung 109'580 Personen an der Seeüberquerung teilgenommen.

Doch so richtig freuen mochte sich am Mittwochabend niemand mehr. Denn der Anlass wurde von einem tragischen Unfall überschattet. Ein Teilnehmer musste von der Wasserschutzpolizei in kritischem Zustand geborgen werden, wie die Zürcher Stadtpolizei kurz nach 18 Uhr mitteilte. Er verstarb nach erfolgloser Reanimation noch vor Ort.

Reanimation kam zu spät

Es war kurz vor 17.30 Uhr, als die Wasserschutzpolizei der Stadtpolizei Zürich darüber orientiert wurde, dass es bei der Seeüberquerung zu einem gravierenden Zwischenfall gekommen sei. Teilnehmende Schwimmer hatten eine leblose Person im Wasser bemerkt und schlugen Alarm. Wasserschutzpolizisten und das Sicherungspersonal der Seeüberquerung konnten den Mann rasch bergen. Die Helfer leiteten sofort Reanimationsmassnahmen ein und transportierten den nicht mehr ansprechbaren Mann zum Strandbad Tiefenbrunnen. Dort übernahm ein Notarzt von Schutz und Rettung Zürich die weiteren lebensrettenden Sofortmassnahmen. Für den bis am Mittwochabend noch nicht identifizierten Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät und er verstarb kurz darauf. Die Hintergründe, die zum tragischen Zwischenfall geführt haben, werden durch die Stadtpolizei und vom Institut für Rechtsmedizin abgeklärt. Ein Delikt steht jedoch nicht im Vordergrund, wie die Stadtpolizei mitteilte.