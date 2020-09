Im November 2019 erwischte die Polizei einen Bankräuber kurz nachdem dieser die Bank verliess. Unterdessen hat sich herausgestellt, dass der 36-jährige Kosovare mehrere Delikte beging. Konkret wird sich der im Bezirk Horgen wohnhafte Mann auch für Raubüberfälle auf Bankfilialen vom 29. Mai 2019 in Horgen und vom 4. Juni 2019 in Affoltern am Albis verantworten müssen, so die Kantonspolizei Zürich.