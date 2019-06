Roxana kämpft mit den Tränen. Die Ex-Frau des Zürcher Geiselnehmers P.C. kann nicht fassen, was sich am Freitag im Kreis 3 zugetragen hat: Der 60-jährige Schweizer nahm zwei Frauen während drei Stunden in Geiselhaft – ehe er beide erschoss und dann sich selber richtete .

Laut der Ex-Frau war ein Beziehungsdelikt Auslöser für das Geiseldrama. So habe der 60-jährige P.C. die Trennung von seiner Freundin I.S. nicht verkraften können. Diese habe ihn vor eineinhalb Monaten verlassen – am Freitag war sie eine der beiden Geiseln, die in der Wiediker Wohnung ihr Leben liessen. «Er liebte sie sehr und hat alles dafür gemacht, die Beziehung zu halten.» Er habe in ständiger Angst gelebt, dass seine 26 Jahre jüngere Freundin ihn verlassen würde.

Roxana ist tief betroffen. «Ich trauere um alle Verstorbenen. Es tut mir leid für alle Beteiligten», sagt sie.