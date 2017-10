340 000 zusätzliche Einwohner erwartet der Kanton Zürich bis ins Jahr 2040. Diese Zahl steht in den aktuellen Prognosen von Bund und Kanton. Sie entspricht dem gut dreifachen der Winterthurer Stadtbevölkerung. Der Kanton Zürich käme damit 2040 auf 1,8 Millionen Einwohner.

Im kantonalen Richtplan von 2014 steht, in welchen Gebieten die zusätzlichen Einwohner leben sollen. 80 Prozent in städtischen Zentren und entlang den S-Bahn-Linien. Dazu gehören das Limmattal, das Glattal und die Seegemeinden. Die restlichen 20 Prozent sollen in den übrigen Landgemeinden unterkommen.

Die Richtung stimmt

«Die heutigen Entwicklung geht bereits in die richtige Richtung», sagt Kantonsplaner Wilhelm Natrup. Das zeige sich etwa in der Stadt Zürich. Diese wachse seit zehn Jahren wieder, nachdem sie in den 80er Jahren schrumpfte. «Die Verteilung des Wachstums im Sinne der 80/20-Regel bleibt das Ziel», sagt Natrup. Der Stand heute liege bei etwa 75/25.

In der kantonsrätlichen Richtplandebatte ging die 80/20-Formel ohne grossen Widerstand durch. Aber im Vorfeld hatten sich ländliche Gemeinden Sorgen über ihre künftigen Entwicklungsmöglichkeiten gemacht. In den letzten Monaten sind diese Sorgen vor allem in kleinen Landgemeinden wieder aufgeflackert. Unter anderem deshalb, weil der Kanton da und dort zusätzliche Einzonungswünsche abgelehnt hat. Zum Beispiel in Turbenthal, wo mit gerichtlichem Segen eine neue Wohnsiedlung verhindert wurde.