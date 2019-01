Angaben zur Brandursache machte die Stadtpolizei in ihrer Mitteilung vom Mittwoch nicht. Gemäss ersten Erkenntnissen kann eine Brandstiftung aber ausgeschlossen werden.

Am vergangenen Donnerstag war es in einem Keller in Zürich-Wiedikon zu einem Brand gekommen. Nach den Löscharbeiten entdeckten die Rettungskräfte dann den Verstorbenen.

Die aktuellen Polizeibilder: