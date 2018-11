Marilyn Monroe, Donald Duck, ein Zürichsee-Schiff oder Windrad: Jedes Jahr begeistern über 40 Sujets aus rund 50'000 kunstvoll geschnitzten Räben die Besucher der Räbechilbi in Richterswil. Wer den rund einstündigen Umzug aus bester Sicht geniessen will, der sollte frühzeitig an der Umzugsroute stehen. Denn ist das Wetter schön, wird es im Richterswiler Dorfkern richtig eng. Oder Sie geniessen die Räbechilbi bequem von dort aus, wo Sie sich gerade befinden. TeleZüri zeigt Ihnen den rund einstündigen Umzug heute Samstag ab 18.35 Uhr exklusiv online im Livestream.

Seit 2011 ist die Räbechilbi Richterswil als "lebendige Tradition" in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Unesco eingetragen. So ist sie immer wieder auch für Medien aus dem nahen Ausland interessant.