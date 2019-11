Kinder und Karriere kombinieren – diese Zürcher Chefärztin lebt es vor

Drei Viertel der Schweizer Akademikerinnen fürchten, dass ein Kind ihrer Karriere schaden könnte. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung des Bundesamt für Statistik. Erstaunt Sie diese hohe Zahl?

Stephanie von Orelli: Sie bedrückt mich eher. Wir sind in der Schweiz leider immer noch nicht da, wo wir sein sollten.

Sie sind Chefärztin der Frauenklinik am Triemli und Mitglied der Geschäftsleitung – und Sie sind Mutter von drei Kindern. Hatten Sie je Angst, dass Kinder Ihrer Karriere schaden würden?

Überlegt habe ich mir das nie. Aber ich war schon relativ weit in meinem Beruf, als ich mein erstes Kind bekam. Ich war eine eher alte Mutter.

Je älter die Frau, desto mehr Risiken sind mit dem Kinder kriegen verbunden. Was raten Sie als Frauenärztin Ihren Patientinnen?

Ich empfehle Ihnen möglichst früh Kinder zu kriegen. Aber natürlich befinden sich viele Frauen – vor allem Akademikerinnen im jungen Alter – in einer Zwickmühle. Man hat das Studium abgeschlossen, befindet sich vielleicht noch in einem Praktikum oder beginnt gerade im Job durchzustarten. Nur wird es ab 35 Jahren einfach immer schwieriger, schwanger zu werden.

Kann man dieses Dilemma überhaupt lösen?

Das ist nicht ganz einfach. Ich sage Kaderfrauen, dass es problematisch werden kann, erst mit 40 Kinder zu kriegen. Aber natürlich gibt es Möglichkeiten. Hier müssen wir auch die Arbeitgeber in die Pflicht nehmen. Es braucht flexiblere Arbeitsmodelle wie Home Office- oder Jobsharing-Angebote. Und auch die Teilzeitmöglichkeiten müssen ausgebaut werden – und zwar so, dass man in einem 60 Prozent-Pensum nicht einfach nur langweilige Arbeit leisten muss.

Sie arbeiten 90 Prozent im Jobsharing und Sie haben drei Kinder. Was ist Ihr Geheimrezept?

Diese Frage würde man einem dreifachen Vater, der 100 Prozent arbeitet, gar nicht erst stellen. Es ist frustrierend, dass noch immer so vieles an der Mutter hängen bleibt. Die Eltern funktionieren zusammen und der oder die Partner/in sollte genauso in die Pflicht genommen werden.