Der 51-Jährige war mit seinem Auto kurz vor 18 Uhr auf der Heinrichstrasse in Richtung Hardbrücke unterwegs. Aus ungeklärten Gründen fuhr er von der Fahrbahn auf das Trottoir und prallte in eine Baustellen-Abschrankung und einen Baum, wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilte.

Der Lenker verletzte sich dabei schwer und wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht. In der Nacht auf Mittwoch erlag er seinen schweren Verletzungen. Hergang und Ursache des Unfalls werden durch die Staatsanwaltschaft Zürich, das Institut für Rechtsmedizin und Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich abgeklärt.