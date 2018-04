Der Motorradfahrer fuhr kurz vor 6.30 Uhr von Flaach in Richtung Ellikon am Rhein hinter einem Traktor und wollte diesen überholen, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Als der 19-jährige Traktorfahrer gleichzeitig abbiegen wollte, kam es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision.

Aktuelle Polizeibilder: