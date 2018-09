Im Zürcher Unterland ist am Freitagvormittag eine Leiche entdeckt worden. Der leblose Körper wurde in einem Maisfeld in Oberglatt gefunden.

Über den Leichenfund hatte zunächst das Onlineportal "blick.ch" berichtet. Der Fund sei der Polizei am Freitagvormittag gemeldet worden, teilte die Kantonspolizei Zürich am Abend in einem Communiqué mit.

Angaben zum Geschlecht der Person und zu den Umständen, unter denen sie ums Leben gekommen sein könnte, machte die Polizei nicht. Abklärungen zur Identität sowie zur Todesursache seien im Gang.

Aktuelle Polizeibilder: