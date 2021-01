Man kann die Steuerdaten jetzt komplett digital einreichen – der Weg über Papier ist aber weiter möglich

Seit sieben Jahren können die Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton Zürich ihre Steuererklärung online ausfüllen. Doch um eine richtige Onlinesteuererklärung handelt es sich dabei nicht wirklich. Tech-Freaks reiben sich eher verwundert die Augen darüber: Denn auch nachdem man alles digital erfasst hat, muss man am Schluss doch Papiere per Post an die Steuerbehörde schicken. Viele Leute haben deshalb darauf verzichtet, das Onlineangebot zu nutzen, da es ihnen kein wirklicher Gewinn zu sein scheint.

Der Grund für die umständlichen Abläufe sind nicht technischer, sondern rechtlicher Natur. Bis heute war es nach den gesetzlichen Vorgaben des Bundes nicht zulässig, die Steuererklärung ohne eigenhändige Unterschrift einzureichen. Steuerpflichtige mussten deshalb stets eine unterzeichnete Quittung mitschicken, um die digitalen Daten freizugeben. Und auch Unterlagen wie Bankbelege mussten auf die Post.

Auf Papier ist immer noch möglich

Das ändert sich nun in diesem Jahr, da der Bund die rechtlichen Bestimmungen anpasst. Die Steuererklärung wird damit nun tatsächlich papierlos – für alle, die dies wollen. Denn nach wie vor ist es auch möglich, die Steuererklärung von Hand auszufüllen.

Derzeit wählt etwa die Hälfte der rund eine Million Steuerzahler im Kanton diesen Weg. Nur 20 Prozent haben bisher auf die Onlinesteuererklärung gesetzt. Weitere 30 Prozent nutzten die eigens vom Kanton entwickelte Software «Private Tax», von der man Jahr für Jahr die neuste Version herunterladen konnte, um dann seine Daten offline zu erfassen und anschliessend die Steuererklärung auszudrucken.

Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) hofft, dass künftig mehr Steuerzahler auf die Onlinevariante umstellen. Man habe insbesondere jene Personen im Auge, die bisher das Programm «Private Tax» eingesetzt hätten. «Wenn wir den Anteil von Onlinesteuererklärungen erhöhen, können wir die Effizienz steigern», sagte Stocker am Dienstag an einer Medienorientierung.