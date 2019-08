Beim Freibad Auhof ist die Polizei im Einsatz. Es wurde eine Leiche gefunden, wie die Limmattaler Zeitung von einer Leserin erfahren hat. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt diese Information auf Anfrage.

Wie die Stadtpolizei Zürich jetzt in einer Medienmitteilung schreibt, fand ein Passant am Montag kurz vor 5 Uhr einen verletzten regungslosen Mann in einem dunkelgrauen SUV mit Schweizer Kontrollschild auf dem Parkplatz des Schwimmbades vor. Er alarmierte daraufhin die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Die Hintergründe und der Tathergang sind unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, heisst es weiter. Aufgrund der vorgefundenen Situation gehe die Staatsanwaltschaft und die Polizei jedoch von einem Tötungsdelikt aus.