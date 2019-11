Die 36-jährige Lenkerin fuhr in Richtung Henggart, als sie an den rechten Strassenrand geriet und dort in zwei Pfosten und ein Gebüsch krachte.

Dabei überschlug sich das Auto und kam schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Mutter sowie ihre Kinder im Alter zwischen zwei und sieben Jahren mussten mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei vom Mittwoch ist die Unfallursache noch unbekannt. (sda)

