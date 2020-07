Nach Quaibrücke-Demo: Stadtpolizei Zürich bestellt Aktivisten ein - doch diese weigern sich

Am 20. Juni blockierten fast 300 Aktivisten die Quaibrücke in Zürich und legten den Tramverkehr lahm, und das für mehrere Stunden.

Es gibt etwas, was man der Klimabewegung Extinction Rebellion nicht vorwerfen kann: Mangel an Organisation. Immer wieder schafft sie es, Hunderte von Menschen insgeheim zu mobilisieren, um an unerwarteten Aktionen teilzunehmen.

Unerlaubte Demo, 254 Anzeigen

Die Demonstrationen der Extinction Rebellion erfolgen stets ohne Bewilligung; Aktivisten nehmen dabei in Kauf, dass sie strafrechtlich verfolgt werden, was auch in Zürich geschehen ist: Die Stadtpolizei hat 254 Personen an diesem Tag angezeigt.

Extinction Rebellion Zürich wischt das beiseite: «Angesichts der Klima- und Biodiversistätskrise stellt sich uns dies als ein kleines Opfer dar», sagt eine Auskunftsperson, die anonym bleiben will.